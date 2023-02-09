Только 5% людей справляются с этим визуальным тестом: входите в их число?

Отличное острое зрение в современном мире, где человеку приходится много времени проводить за компьютером и с гаджетами, уже можно назвать редкостью. Тем не менее есть счастливчики, которые могут похвастаться таким же метким глазом, как у орла. Многих интересует вопрос, какой самый далекий объект на земле или на небе можно увидеть невооруженным глазом. По словам ученых, таким объектом считается Туманность Андромеды, расположенная на расстоянии 2,5 миллиона световых лет от нашей планеты. Если погодные условия достаточно хороши, то человек, наделенный острым зрением, способен разглядеть еще и галактику Треугольника, которая находится несколько дальше, чем Туманность Андромеды - на расстоянии 2,7 миллиона световых лет. Вот только, собравшись полюбоваться на космический объект, необходимо помнить о том, что из-за особенностей устройства вселенной такая возможность выпадает нечасто. Яркие вспышки, доступные невооруженному глазу, могут длиться всего лишь несколько секунд. Кроме того, необходимо точно знать, куда смотреть.

Насколько острым зрением вы обладаете? Чтобы проверить себя, попробуйте правильно ответить на вопросы нашего теста.