Только 5 человек из 100 смогут набрать максимальный балл в этом тесте

Как известно, русский язык велик и могуч. Существует целый пласт устаревшей лексики, которую теперь можно встретить разве что в классической литературе. Есть множество диалектизмов, характерных для той или иной местности. Также с течением лет язык пополняется новыми словами, многие из них впоследствии фиксируются в словарях, правда, порой с некоторым опозданием. Например, в 2022 году на специальном интернет-ресурсе "Академос", подведомственном Институту русского языка имени В.В. Виноградова, добавились сто пятьдесят два слова, часто используемых людьми. В их число вошло, например, понятие джетлаг, которое было успешно освоено языком ещё несколько лет назад. Кроме того, в словарь включили словосочетание "социальный джетлаг", которое означает состояние человека, который в выходной проспал больше, чем обычно, и потом не может включиться в происходящее.

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