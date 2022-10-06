Только 4 знака Зодиака: астрологи назвали мужчин, из которых получаются лучшие мужья

Встретив интересного мужчину, представительницы прекрасного пола невольно задаются вопросом: “А какой муж из него получится?” На то, каким может быть совместное будущее в этим человеком, указывают не только черты его характера, особенности и привычки, но и его дата рождения. По словам астрологов, из представителей некоторых знаков получаются идеальные мужья. И, что самое главное, это заложено в их природе.

Весы

Мужчины, рожденные под знаком Весов, изначально ориентированы на партнерство, на союз с любимой женщиной, а в одиночестве они тоскуют и страдают. Когда они встречают Ту Самую, то спешат отвести ее к алтарю, чтобы не потерять. Такой напор может озадачить избранницу Весов, но как только начнется семейная жизнь, она поймет, какое сокровище ей досталось.

Мужчина-Весы галантен и справедлив, а также всегда готов выслушать мнение супруги пойти на компромисс - куда без этого в браке?

Скорпион

Представители водного знака как будто сошли со страниц романов о любви или из турецкого сериала. Кажется, что таких мужчин - страстных, заботливых, преданных и храбрых - в реальности не бывает. Однако Скорпион своим примером доказывает, что возможно все. Правда, с одной оговоркой - жена должна относиться к такому мужу с должным уважением, не обижать его понапрасну, не изменять ему и не злить.

Иначе мужчина-Скорпион затаит обиду, которая неизбежно приведет к проблемам в отношениях.

Козерог

Со стороны мужчины-Козероги кажутся слишком холодными и черствыми, поэтому дамы не спешат к ним на свидания. На самом деле достаточно увидеть уроженца этого знака в кругу друзей, близких или просто в родных стенах, чтобы понять - под суровой оболочкой скрывается надежный, любящий и заботливый партнер.

Ему можно без проблем доверить абсолютно любое поручение - Козерог не отмахнется от просьбы любимой жены и не забудет о своем обещании, а сделает все по высшему разряду.

Рыбы

Романтичные и верные - так коротко можно описать мужчину-Рыбы. Представители водного знака похожи на прекрасного сказочного принца. Они окружают свою избранницу такой заботой и лаской, подарят столько красивых и запоминающихся моментов, сколько не сможет подарить ни один другой мужчина.