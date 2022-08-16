Только 4 женщинам Зодиака можно не бояться стареть: выглядят моложе своих лет

Многие женщины с ужасом ожидают наступления зрелого возраста, считая, что неизбежно утратят свою привлекательность. В ход идут различные ухищрения для того, чтобы выглядеть моложе своих лет. Однако некоторым дамам не приходится прибегать к косметическим хитростям и пластическим операциям, чтобы сохранить молодость – им повезло родиться под знаками зодиака, которые ослепительно выглядят на протяжении всей жизни. Рассказываем, кто же эти счастливицы.

Овен

Представительницы огненного знака уделяют массу времени на уход за собой. Ведь для женщины-Овна прекрасный внешний вид – залог успеха и уверенности в себе.

На полочке в ванной у уроженок этого знака можно обнаружить множество средств по уходу за кожей, на кухне – продукты для здорового и сбалансированного питания, а в сумочке – абонемент в фитнес-клуб.

Неудивительно, что даже в зрелом возрасте женщина-Овен сохраняет цветущий и привлекательный вид.

Телец

Для женщины-Тельца нет ничего страшнее, чем приближение старости. Морщинки, седые волосы, кожа, постепенно теряющая упругость – при одной только мысли об этом представительница земного знака впадает в тоску. Однако благодаря расположению звезд, а также собственным усилиям она может выглядеть моложаво и элегантно даже в "серебряном" возрасте.

Способствуют этому регулярные косметические процедуры, уход за собой и грамотный выбор одежды.

Лев

Дамы, рожденные под огненным знаком Льва, буквально зациклены на своей внешности. Они любят притягивать к себе восхищенные взгляды, ловить интерес в мужских глазах и зависть – в женских. Чтобы всегда выглядеть на все сто, Львица не жалеет ни времени, ни денег.

Она скупает уходовые средства и бьюти-гаджеты, посещает косметологов, диетологов и других специалистов, которые помогают ей поддерживать привлекательный внешний вид.

Но надо сказать, что и без этих ухищрений Львицы выглядят великолепно.

Стрелец

Женщины-Стрельцы зачастую ведут активный образ жизни. Путешествия, занятия спортом, всевозможные развлечения – со всем этим представительницы огненного знака не хотят прощаться даже с наступлением "серебряного" возраста. Им и не надо этого делать – благодаря своей мобильности и подвижности дамы-Стрельцы сохраняют бодрость духа и прекрасный внешний вид.