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Только 4% людей могут пройти этот IQ-тест на цвета

3 августа 2022 07:20
Только 4% людей могут пройти этот IQ-тест на цвета

Узнайте, насколько хорошо вы различаете цвета.

Развитие большого мозга и освобождение рук от участия в передвижении – именно эти факторы, по мнению ученых, способствовали эволюции человека. Однако есть еще один фактор, который, согласно утверждениям многих исследователей, также сыграл в этом процессе немаловажную роль. Речь идет о развитии стереоскопического зрения – именно оно позволяет воспринимать формы и размеры объектов, а также расстояние, на котором они от нас находятся. Человеческий глаз – очень сложный орган. Свет, попадая в глаз, проходит через роговицу к сетчатке, где находятся стержневые клетки, получившие название колбочек и палочек. Первые отвечают за детализацию и цветовое зрение, вторые – за зрение при слабом освещении. Во взаимодействии с колбочками и палочками происходит ряд сложных химических реакций и образуется родопсин – основной зрительный пигмент. Электрические импульсы, вызванные химическим веществом, передаются в мозг и достигают затылочной доли. Именно там интерпретируется увиденная нами картинка, и мы понимаем, что находится перед нами.

Тест: только те, чье детство прошло в СССР, угадает всех героев детских советских фильмов

Хотите проверить, насколько хорошо вы различаете оттенки? Пройдите наш тест, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

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Елена Королева
Елена Королева
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