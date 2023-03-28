Только 4 % девушек могут верно ответить на вопросы этого мужского теста

О том, что мужчины с Марса, а женщины - с Венеры, знают, кажется, даже младенцы. Сегодня колоссальная разница между представителями двух полов - не просто расхожий стереотип, а вполне научно доказанный и обоснованный тезис. Некоторые исследователи даже говорят о том, что если бы на Землю спустились инопланетяне, они бы точно приняли мужчин и женщин за представителей двух разных рас - настолько велики отличия. Например, головной мозг представителей двух полов различается не только своим устройством, но соотношением белого и серого вещества, а также способом обработки информации, полученной извне. Основу гормональной системы у мужчин составляет тестостерон, который отвечает за уверенность в себе, у женщин же ключевую роль играют эстроген и прогестерон, означающие благополучие и спокойствие соответственно. Кстати, именно из-за эстрогена женщинам необходимо тщательнее следить за состоянием кожи - у мужчин она толще на 25% и отличается плотностью коллагена.

Считается, что мужчины намного лучше разбираются в технике и сопутствующих инструментах. Так ли это на самом деле? Тест, предназначенный для девушек, подскажет правильный ответ.