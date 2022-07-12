Только 3 женщинам Зодиака можно не бояться стареть: они красивы в любом возрасте

Представительницы этих знаков с возрастом становятся только лучше.

"Красота женщины возрастает вместе с ее годами", – говорила великая Одри Хепберн, которая, безусловно, знала толк в истинной привлекательности и элегантности. Как правило, женщины опасаются тех изменений, которые происходят с их внешностью со временем, и всячески стараются продлить свою молодость. Однако некоторым дамам годы только к лицу – их красота не меркнет в любом возрасте. Астрологи рассказали, что к этим счастливицам относятся три знака зодиака.

Телец

Представительницы земного знака зодиака с годами становятся только краше и лучше. Жизненный опыт и искушенность добавляют женщине-Тельцу того шарма, которым уж точно не могут похвастаться молоденькие девушки.

К зависти последних дамы, рожденные под этим знаком, всегда окружены представителями сильного пола и не обделены их вниманием.

3 женщины Зодиака, которых мужчины обходят стороной

Ярким примером женщины-Тельца, которая по-прежнему будоражит сердца, является Барбра Стрейзанд (24 апреля). Голливудская звезда, обладающая нестандартной для мира звезд внешностью, взошла на Олимп и не собирается его покидать – ее обаяние и талант все так же велики.

Дева

Женщины, появившиеся на свет под знаком Девы, наделены такими качествами, как ум, стиль, железная дисциплина и колоссальная ответственность. Они тщательно заботятся о своем здоровье, ухаживают за своей внешностью, что позволяет им надолго сохранить энергию и цветущий вид.

Помните, как советские девушки писали подружкам в альбом забавное пожелание: "Ешь морковку, лук и хрен – будешь как Софи Лорен"?

Итальянская дива, родившаяся 20 августа под знаком Девы, олицетворяет собой женственность, над которой не властны годы. А все благодаря самодисциплине: в автобиографии актриса писала, что ленивым девушкам трудно стать неотразимыми.

Козерог

Дамы, рожденные под знаком Козерога, не боятся возрастных изменений – и, пожалуй, в этом заключается главный секрет их вечной привлекательности. Ведь взгляды притягивают те люди, которые сами себе нравятся, которые получают наслаждение от своего возраста и от ощущения себя.

Уверенность и обаяние, которые источают Козероги, не могут оставить равнодушными никого вокруг. Яркий тому пример – Рената Литвинова (12 января).

Всего один знак Зодиака притягивает деньги как магнит

В этом году актриса отметила 55-летие, но разве кто-нибудь поверит, что это так? Кажется, что с годами Рената становится лишь прекраснее.