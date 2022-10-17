Только 3% людей смогут пройти этот тест: как хорошо вы знаете математику?

Для одних математика - это красота и гармония, заключенная в формулах, теоремах и цифрах. Для других - один из главных кошмаров школьных лет. Эту дисциплину либо обожают, либо ненавидят - третьего не дано. Почему же так происходит? Ученые выдвигают версию о том, что математика - наука, методы преподавания которой значительно отличаются от других школьных предметов. Многие ученики считают, что единственное, чем они занимаются на уроках математики - правильно отвечают на вопросы учителя. Страх дать неверный ответ и получить плохую оценку делает свое дело, негативные эмоции затмевают собой все преимущества. Мало кто задумывается о том, что можно посмотреть на нелюбимую дисциплину под другим углом и подумать, например, о том, как знание математики помогает в жизни. Если хорошенько подумать, то выяснится, что без “царицы наук” - никуда. Каждый день нам приходится что-то подсчитывать, планировать свой бюджет, доходы и расходы.

Любили ли вы математику, когда учились в школе? Независимо от ответа, попробуйте пройти наш тест, где помимо школьных знаний потребуется концентрация, логика и внимательность.