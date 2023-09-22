Только 3 девушки из 100 проходят этот IQ тест: а вы сможете?

Далеко не каждый человек может похвастаться высокими показателями IQ. Но зачастую мы и сами не догадываемся, что обладаем выдающимися интеллектуальными способностями. По мнению психологов, результаты известного теста - не единственное, по чему можно судить об интеллекте человека. Например, одним из неочевидным признаков высокого ума считается эмпатия. Если человек способен поставить себя на место другого, это свидетельствует об эмоциональном интеллекте, который, в свою очередь, во многом зависит от умственных возможностей. Еще одна черта людей с высоким уровнем IQ - это умение говорить “нет”. Это сильные личности, которые прекрасно знают, на что стоит давать свое согласие, а от чего лучше отказаться. Кроме того, они умеют найти правильные, корректные формулировки для того, чтобы не унизить и не обидеть собеседника. Наконец, в топ-3 черт, присущих истинным интеллектуалам, входит умение чувствовать себя комфортно даже в одиночестве. Люди с высоким IQ без проблем могут провести весь день наедине с собой, придумать себе множество увлекательных занятий и ни разу не заскучать. Специально для девушек мы приготовили тест на IQ. Ответьте на вопросы и узнайте, насколько вы умны и сообразительны.

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