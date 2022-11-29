Только 2 знака Зодиака доживут до глубокой старости: проверьте себя

“В моем роду все долго живут”, - говорим мы, считая, что генетика сделает свое дело и позволит нам прожить такую же длительную жизнь, как наши бабушки и дедушки. Однако многочисленные научные исследования привели ученых к неутешительному выводу: продолжительность жизнь лишь на 25% зависит от генов, оставшиеся 75% напрямую связаны с нашей физической активностью, питанием, распорядком дня и т.д. По мнению астрологов, свой отпечаток на длительность жизни накладывает также знак зодиака. Специалисты в сфере эзотерики рассказали, какие два знака считаются главными долгожителями в гороскопе.

Дева

Представители земного знака - одни из главных долгожителей в зодиакальной плеяде. Планка продолжительности жизни Девы достигает 85 лет, а во многих случаях даже превышает ее. Астрологи объясняют этот феномен тем, что уроженцы знака тщательно следят за своим здоровьем.

От природы рассудительные и педантичные, Девы практически не позволяют себе никаких излишеств, легко отказываются от вредных привычек и ведут полезный для организма образ жизни.

Кроме того, считается, что на продолжительность жизни огромное влияние оказывает не только физическое, но и ментальное здоровье. Девы крайне внимательно относятся к тому, чтобы их эмоциональный фон оставался стабильным и гармоничным. Они не держат зла и не копят обиды, что также положительно сказывается на нервной системе и работе всего организма в целом. Уроженцы знака любят жизнь, а потому мироздание дарит им долголетие.

Козерог

86 лет - именно столько в среднем живут уроженцы земного знака. В чем заключается секрет долголетия Козерога? По мнению астрологов, немаловажную роль играет дисциплинированность этого знака. Под созвездием Козерога рождаются люди, которые не станут понапрасну рисковать своей безопасностью, тщательно соблюдают режим дня, а также не истязают свой организм строгими диетами и другими модными трендами.

Здоровье для представителей знака всегда на первом месте.

Единственное, что может уменьшить продолжительность жизни Козерога - его трудоголизм. Порой в стремлении покорить как можно больше карьерных вершин он перегибает палку. Астрологи советуют этому земному знаку не игнорировать законный отдых и научиться переключаться между работой и отдыхом. Если у Козерога это получится, он сможет прожить до глубокой старости и увидеть не только внуков, но и правнуков.