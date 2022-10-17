Только 2 знака Зодиака будут шокированы любовными переменами в ноябре: вот кто они

Глубокой осенью, когда небо затянуто серыми тучами, так сильно не хватает солнца, бабочек в животе и приподнятого романтического настроения. Положительные эмоции, которые приносят влюбленность и новый роман, окрашивают мир вокруг в яркие цвета, и тогда совершенно не важно, какой месяц за окном - апрель или ноябрь. Астрологи рассказали, что приятные перемены в личной жизни ожидают представителей только двух знаков. Рассказываем, какие представители зодиакального круга стали любимчиками фортуны.

Близнецы

Специалисты в сфере астрологии утверждают, что у одиноких Близнецов в ноябре 2022 будет много шансов встретить свою вторую половинку. Однако пассивно ждать, что произойдет чудо и любовь сама свалится на голову, не стоит.

Только те уроженцы знака, которые проявят инициативу и сделают первый шаг навстречу, могут рассчитывать на бурный роман.

Со временем он имеет все шансы вылиться в крепкие и продолжительные отношения.

Для Близнецов, которые уже состоят в паре, последний месяц осени также приготовил немало романтических сюрпризов. Вполне возможно, что партнер предложит отправиться вдвоем к алтарю. Небесные светила говорят о том, что уроженцам воздушного знака не стоит бояться таких серьезных перемен в своей жизни. Они принесут только благоприятные плоды, а также заставят Близнецов подумать: “И почему только я так избегал этого раньше?” Они поймут, что брак - это вовсе не так страшно и ответственно, как им казалось.

Скорпион

Довольно часто астрологи говорят о Скорпионах как о зодиакальных одиночках. Со стороны кажется, что представители водного знака вовсе не нуждаются в партнере и романтике - однако под холодной и “ядовитой” внешностью скрывается ранимое существо, которое жаждет тепла, заботы, любви.

Если в ноябре 2022 Скорпион решится выйти из зоны комфорта и показать, что он заинтересован в глубоком и продолжительном союзе, у него есть все шансы обрести свою вторую половинку.

Небесные светила говорят о том, что Скорпиону понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к новому человеку рядом и открыть ему свое сердце. Главное - не упустить того, кто действительно готов беззаветно заботиться о нем и посвящать каждый день своей жизни. Уроженцы знака, которые уже связаны узами брака, поймут, что их отношения с партнером стали еще крепче. Кроме того, возможно, кого-то ожидает радостное известие о том, что они скоро станут родителями.