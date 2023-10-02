Только 10% всех людей могут пройти этот тест на зрительную память

Исторически сложилось так, что психологи начали изучать память не зрительную, а вербально-акустическую (или просто вербальную). Речь идет о памяти на слова и слоги. Первые научные исследования, посвященные зрительной памяти, появились только в 1960-х годах. Как оказалось, законы, которые “работали” с вербальной памятью, категорически не подходят для изучения памяти зрительной или подходят лишь частично. Ученым пришлось разрабатывать инструментарий с нуля. Необходимо помнить о том, что память делится на кратковременную и долговременную. Они имеют разные особенности. Например, установлено, что кратковременная зрительная память способна удерживать максимум три-четыре объекта. В долговременной памяти информация об объекте может храниться дольше, но с течением времени детали забываются. Например, если утром человек увидит книгу, то спустя несколько часов он, разумеется, будет помнить сам факт, но не будет в полной мере уверен, что это было за произведение, кто его автор, какого цвета обложка и т.д. Насколько хорошо развита у вас зрительная память? Сможете ли вы запомнить последовательность предметов и воспроизвести ее? Пройдите этот тест, чтобы узнать честный ответ.

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