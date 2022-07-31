Только 1% людей может пройти этот тест на зрительную память

Есть люди, которые молниеносно запоминают лица, но с трудом могут сказать, когда празднуют свои дни рождения их близкие. Есть и те, кто может прочитать наизусть огромные отрывки текста, но вряд ли вспомнит аромат духов, которые любит его избранница. Все это не означает, у одних людей память лучше, а у других – хуже. Ведь существует несколько типов памяти, как правило, их выделяют шесть. Помимо зрительной (визуальной), существуют также моторная (кинестетическая), звуковая (аудиальная), вкусовая, обонятельная и эйдетическая, или фотографическая. Редко кто может похвастаться тем, что ему подвластны все типы памяти – как правило, у человека доминирует только один канал восприятия, например, визуальный, а значит, легче всего он запоминает то, что видит своими глазами. Зная свой доминирующий канал восприятия, в процессе освоения новой информации подстроиться под него для лучшего запоминания – например, визуалам проще всего составлять конспекты и перечитывать их, а аудиалам – слушать лекции и пересказывать информацию вслух для лучшего освоения.

Предлагаем вам пройти тест и узнать, насколько хорошо у вас развит визуальный тип памяти.