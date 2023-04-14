Только 1 из 50 человек, сможет пройти этот сложный тест на внимательность

Во многим научно-популярных изданиях и на тематических интернет-порталах можно увидеть множество снимков живой природы. Цветы, растения, бабочки, пауки и прочие насекомые на них изображены крупным планом, так четко и ясно, что зритель может почувствовать себя лилипутом, который видит мир совсем в иных пропорциях. Секрет таких фото прост - их авторы используют макросъемку. “Можно ли без специальной аппаратуры добиться такого же эффекта?” - задаются вопросом зрители. Безусловно, современные телефоны оснащены функцией макросъемки и позволяют делать интересные кадры, но добиться по-настоящему ошеломляющего эффекта можно только с помощью специальной техники. Эксперты рекомендуют использовать для макросъемки специальные объективы с фокусным расстоянием 50 и 100 мм. Первые удобны для путешествий, поскольку не занимают слишком много места и своим громоздким видом позволяют не спугнуть “модель” - какую-нибудь бабочку, например. Второй тип объектива поможет сделать макрофото с большого расстояния. Поэтому каждый может выбрать нужный объектив в зависимости от своих предпочтений.

Сможете угадать, какие предметы и не только изображены на этих макроснимках? Проверьте свою интуицию с помощью нашего теста.