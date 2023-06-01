Только 1 из 2000 человек сможет пройти этот тест на абстрактное мышление

Абстрактное мышление. Это определение знакомо каждому человеку, но что оно означает? Под абстрактным мышлением понимается мышление о тех объектах и явлениях, которые в физическом мире не существует. Именно с его помощью человек способен проводить причинно-следственные связи между различными фактами, выстраивать их в одну общую картину, анализировать и делать выводы. По мнению специалистов, абстрактное мышление необходимо в первую очередь для того, чтобы развивать креативность. Его можно назвать навыком, необходимым в учебе и работе. Люди, у которых такой тип мышления развит особенно хорошо, успешно проходят тесты на уровень интеллекта, это многогранные работники, делающие успехи в самых разных сферах, мыслящие вне установленных рамок. Образно говоря, они замечают интересные детали и искусно вплетают их в общую картину, делая ее настоящим шедевром. Абстрактное мышление формируется в период с 11 до 16 лет, но в некоторых случаях и раньше; впрочем, заняться его развитием никогда не поздно.

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