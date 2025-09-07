Толкиен такого не писал: Фродо в чулках, а посох Гэндальфа на подзарядке — ляпы в первом «Властелине колец», которые невозможно развидеть

Смех да и только.

За масштабом «Властелина колец» легко пропустить мелкие огрехи. Стоит один раз их заметить — и улыбка гарантирована: некоторые условности съемок просто невозможно спрятать.

Такая возможность была только у Джона Р.Р. Толкиена, который передавал размах и магию писательским талантом. Питеру Джексону предстояла задачка не из легких, поэтому можно его простить.

Фродо и «меховые носки»

Хоббиты ходят босиком: вместо обуви — густой мех на ступнях. На съемках его имитировали специальными чулками. В сцене перехода через горы, когда Фродо (Элайджа Вуд) срывается и катится вниз, как раз видно край этих «хоббитских гетр». Миг — и магия исчезает, остается киноцех.

Посох Гэндальфа: живет своей жизнью

Иэн Маккеллен великолепен, но реквизит подводит. По нелогичной логике сюжета посох у волшебника то исчезает, то возвращается:

Саруман отбирает у Гэндальфа посох — позже он вновь с ним.

После Балрога все честно: Гэндальф становится Белым и получает, видимо, новый посох.

В расширенной версии при штурме Минас Тирита Король-Чародей ломает посох — однако в финале, в Серебристой Гавани, он снова при волшебнике.

Чудеса — иначе не скажешь. Но разве Толкиен так и задумывал?

Техническое чудо у ворот Мории

Еще одна приятная «пасхалка» для зорких: у Западных врат, когда Гэндальф открывает вход в копи, в отражениях света можно разглядеть тянущийся за ним электрический кабель — вероятно, для питания лампы внутри посоха. Хотя можно было использовать фонарик на батарейках.

Присмотреться придется, чтобы разглядеть, но после этого вы будете видеть ненавистный провод всегда.

Эти огрехи ни на грамм не умаляют величия трилогии — скорее добавляют шарма: за безупречным фэнтези вдруг проглядывает живая сторона производства. И это тоже немного магия.

