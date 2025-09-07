Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Толкиен такого не писал: Фродо в чулках, а посох Гэндальфа на подзарядке — ляпы в первом «Властелине колец», которые невозможно развидеть

Толкиен такого не писал: Фродо в чулках, а посох Гэндальфа на подзарядке — ляпы в первом «Властелине колец», которые невозможно развидеть

7 сентября 2025 13:46
Толкиен такого не писал: Фродо в чулках, а посох Гэндальфа на подзарядке — ляпы в первом «Властелине колец», которые невозможно развидеть

Смех да и только.

За масштабом «Властелина колец» легко пропустить мелкие огрехи. Стоит один раз их заметить — и улыбка гарантирована: некоторые условности съемок просто невозможно спрятать.

Такая возможность была только у Джона Р.Р. Толкиена, который передавал размах и магию писательским талантом. Питеру Джексону предстояла задачка не из легких, поэтому можно его простить.

Фродо и «меховые носки»

Хоббиты ходят босиком: вместо обуви — густой мех на ступнях. На съемках его имитировали специальными чулками. В сцене перехода через горы, когда Фродо (Элайджа Вуд) срывается и катится вниз, как раз видно край этих «хоббитских гетр». Миг — и магия исчезает, остается киноцех.

Толкиен такого не писал: Фродо в чулках, а посох Гэндальфа на подзарядке — ляпы в первом «Властелине колец», которые невозможно развидеть

Посох Гэндальфа: живет своей жизнью

Иэн Маккеллен великолепен, но реквизит подводит. По нелогичной логике сюжета посох у волшебника то исчезает, то возвращается:

  • Саруман отбирает у Гэндальфа посох — позже он вновь с ним.
  • После Балрога все честно: Гэндальф становится Белым и получает, видимо, новый посох.
  • В расширенной версии при штурме Минас Тирита Король-Чародей ломает посох — однако в финале, в Серебристой Гавани, он снова при волшебнике.

Чудеса — иначе не скажешь. Но разве Толкиен так и задумывал?

Техническое чудо у ворот Мории

Еще одна приятная «пасхалка» для зорких: у Западных врат, когда Гэндальф открывает вход в копи, в отражениях света можно разглядеть тянущийся за ним электрический кабель — вероятно, для питания лампы внутри посоха. Хотя можно было использовать фонарик на батарейках.

Присмотреться придется, чтобы разглядеть, но после этого вы будете видеть ненавистный провод всегда.

Толкиен такого не писал: Фродо в чулках, а посох Гэндальфа на подзарядке — ляпы в первом «Властелине колец», которые невозможно развидеть

Эти огрехи ни на грамм не умаляют величия трилогии — скорее добавляют шарма: за безупречным фэнтези вдруг проглядывает живая сторона производства. И это тоже немного магия.

Ранее мы писали: Из седого старичка в мини-версию Гоголя: почему профессор Флитвик резко сменил имидж в «Гарри Поттере»

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Братстве кольца» был шпион Саурона? Толкиен делал его промахи очевидными, но все закрывали глаза — самый бесполезный персонаж В «Братстве кольца» был шпион Саурона? Толкиен делал его промахи очевидными, но все закрывали глаза — самый бесполезный персонаж Читать дальше 7 сентября 2025
У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят» У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят» Читать дальше 7 сентября 2025
Финал «Заклятия», новая «Иллюзия обмана» и Sci-Fi с Джаредом Лето: самые ожидаемые премьеры осени-2025, о которых будут говорить все Финал «Заклятия», новая «Иллюзия обмана» и Sci-Fi с Джаредом Лето: самые ожидаемые премьеры осени-2025, о которых будут говорить все Читать дальше 8 сентября 2025
Наоми Уоттс мечтает о сиквеле этой криминальной драмы Давида Кроненберга — в ней актриса сыграла русскую шпионку Наоми Уоттс мечтает о сиквеле этой криминальной драмы Давида Кроненберга — в ней актриса сыграла русскую шпионку Читать дальше 8 сентября 2025
Самая спокойная сцена «007: Спектр» — умная отсылка к «Бесславным ублюдкам»: и только Бонд третий лишний Самая спокойная сцена «007: Спектр» — умная отсылка к «Бесславным ублюдкам»: и только Бонд третий лишний Читать дальше 8 сентября 2025
В стиле «Крестного отца»: лучшие криминальные драмы, которые ничем не хуже эпика Копполы В стиле «Крестного отца»: лучшие криминальные драмы, которые ничем не хуже эпика Копполы Читать дальше 8 сентября 2025
В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность Читать дальше 7 сентября 2025
У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично Читать дальше 7 сентября 2025
«Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer «Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer Читать дальше 7 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше