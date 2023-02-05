Толкает принца Гарри в пропасть: что на самом деле жаждет получить Меган Маркл

Скандальная чета принца Гарри и Меган Маркл уже давно приковывает к себе всеобщее внимание. Публика не перестает обсуждать их скорое расставание и оценивает выгоду, которую получит герцогиня Сассекская после развода.

Несмотря на то, что пара не заключала брачный контракт, в случае разрыва Меган не останется обделенной. По слухам, она может получить часть капитала семьи Виндзоров, который оценивается в 88 миллиардов долларов. Кроме того, Маркл вправе претендовать на долю личного капитала Гарри.

Однако герцогине не удастся избежать серьезных неприятных последствий. После развода дети Арчи и Лилибет останутся с отцом — «виной» тому британский закон. Правящий монарх вправе стать опекуном для своих внуков. То есть, если Карл III распорядится оставить Арчи и Лилибет в королевском доме, Меган не сможет этому противостоять.

В этой ситуации Маркл спасет только полное отречение короля от Гарри и внуков. Тогда дети гарантированно останутся с ней. Возможно, поэтому герцогиня изо всех сил старается отдалить супруга от его семейства, ведь так ей будет намного спокойнее.