Токсичный продукт десятилетиями считали полезным в СССР: вы тоже верили в этот миф

Советские власти внимательно следили за здоровьем граждан страны. Бесплатная медицина и пропаганда полезных привычек были лишь малой частью большой программы. Однако далеко не все решения партии оказались полезными.

Так, в течение многих лет и школьники, и взрослые употребляли рыбий жир. И дети были обязаны принимать необходимое количество пилюль, которое было прописано в распоряжении. Медики были уверены, что таблетки, сделанные из животного жира скумбрии, сельди и других рыб полезны для организма, ведь в нем содержатся витамины А и D, а также линолевая, арахидоновая и докозапентаеновая кислоты.

Однако убеждения советских врачей оказались далеки от действительности. В 70-е в ходе исследований специалисты нашли множество токсинов, появившихся из-за загрязнения океана. Популярное лекарство оказалось вредно для здоровья, так как его производили из некачественного сырья, чтобы удешевить производство.

И лишь после развала СССР рецептуру пересмотрели. Современный рыбий жир действительно отличается пользой и может улучшить здоровье, память и выносливость человека.