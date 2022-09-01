Токсичные и неприятные: эти 3 знака зодиака всех вокруг презирают

Общаться с этими знаками тяжело, а иногда даже опасно.

Доктор Хаус утверждал, что все лгут, но некоторые знаки зодиака лицемерят гораздо чаще соседей по гороскопу. В глубине души они презирают окружающих, но во имя своих целей скрывают это. Свою токсичную натуру они проявляют редко, как правило, только когда их планы рушатся - в эти мгновения уроженцы знаков показывают свое истинное лицо. Астрологи рассказали, кто же вошел в список самых неприятных знаков в гороскопе.

Скорпион

Возглавляет рейтинг главных “токсов” в гороскопе Скорпион. Уроженцы этого осеннего знака известны своей амбициозностью - они готовы на все, чтобы достичь желанных целей, в том числе на ложь.

Даже если Скорпион питает неприязнь к какому-то человеку, но считает его полезным, то будет с ним любезным и обходительным.

Впрочем, как только ресурс собеседника окажется исчерпан, представители знака незамедлительно с ним распрощаются. Окружающим общаться со Скорпионами сложно - они невероятно токсичны и даже короткий разговор с ними может отнять у человека множество моральных сил. Что поделать, таков уж этот “ядовитый” знак по своей натуре.

Овен

Люди, появившиеся на свет под покровительством Марса - красной планеты, названной в честь древнего божества войны, по определению натуры не самые миролюбивые. Овен способен устроить конфликт из любой мелочи, вспылить, испортить настроение всем окружающим, а потом успокоиться и продолжить болтать как ни в чем не бывало. Вот только люди восстанавливаются после перепалки гораздо медленнее, после подобных ситуаций возникает неприятный осадок и в будущем они стремятся обойти Овна стороной.

А тот искренне обижается, не в силах понять, что не так. Поработать над ошибками и извиниться Овну, конечно, и в голову не придет.

Дева

Рожденные под знаком Девы - люди властные, они стремятся контролировать все вокруг, и неважно, как к этому относятся окружающие. Именно под этим знаком чаще всего появляются на свет токсичные родители, которые стремятся отследить каждый шаг своего ребенка и навязать ему собственное мнение. Все, кто не соблюдает устав Девы, автоматически становятся врагами, и уроженцы знака даже не скрывают своей неприязни.

Они будут всячески демонстрировать свое презрение.

Поддерживать общение с этими людьми очень сложно, потому что на компромиссы они не идут, а играть по их правилам согласен далеко не каждый.