Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Токсичная связь и крах семьи: чем обернулся успех «Дня рождения Буржуя» для Дарьи Поверенновой

Токсичная связь и крах семьи: чем обернулся успех «Дня рождения Буржуя» для Дарьи Поверенновой

23 августа 2022 16:00
Токсичная связь и крах семьи: чем обернулся успех «Дня рождения Буржуя» для Дарьи Поверенновой

Актриса пережила личную драму.

Съемки в сериале «День рождения Буржуя» перевернули жизнь Дарьи Поверенновой. Актриса влюбилась в своего коллегу Валерия Николаева. Вскоре тот развелся с женой, что и стало началом бурного романа.

Из-за чувств к Николаеву Повереннова ушла от мужа, актера Александра Жигалкина, вместе с которым прожила 10 лет и которому подарила дочь Полину. Однако возлюбленный этот поступок не оценил.

Как оказалось, после развода с Ириной Апексимовой артист не собирался жениться на Поверенновой. Даже тот факт, что звезда разрушила свою семью ради него, не мог повлиять на актера.

Токсичная связь и крах семьи: чем обернулся успех «Дня рождения Буржуя» для Дарьи Поверенновой

Эти отношения длились на протяжении двух лет. Как пишет портал «СтарХит», рядом с Николаевым Повереннова не чувствовала себя счастливой. Актер то говорил ей, что они совсем не подходят друг другу, то устраивал романтические сюрпризы.

Закончилась эта история тем, что актер позвал избранницу в ресторан, где сообщил ей о своей интрижке с Татьяной Овсиенко. Однако бросать Повереннову актер не собирался, поскольку, по его словам, любил сразу двух женщин.

Тогда Дарья поняла, что только она может разорвать эту токсичную связь. Актриса взяла себя в руки и ушла от Николаева, после чего впала в депрессию, справиться с которой ей помогла дочь.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video