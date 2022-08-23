Токсичная связь и крах семьи: чем обернулся успех «Дня рождения Буржуя» для Дарьи Поверенновой

Съемки в сериале «День рождения Буржуя» перевернули жизнь Дарьи Поверенновой. Актриса влюбилась в своего коллегу Валерия Николаева. Вскоре тот развелся с женой, что и стало началом бурного романа.

Из-за чувств к Николаеву Повереннова ушла от мужа, актера Александра Жигалкина, вместе с которым прожила 10 лет и которому подарила дочь Полину. Однако возлюбленный этот поступок не оценил.

Как оказалось, после развода с Ириной Апексимовой артист не собирался жениться на Поверенновой. Даже тот факт, что звезда разрушила свою семью ради него, не мог повлиять на актера.

Эти отношения длились на протяжении двух лет. Как пишет портал «СтарХит », рядом с Николаевым Повереннова не чувствовала себя счастливой. Актер то говорил ей, что они совсем не подходят друг другу, то устраивал романтические сюрпризы.

Закончилась эта история тем, что актер позвал избранницу в ресторан, где сообщил ей о своей интрижке с Татьяной Овсиенко. Однако бросать Повереннову актер не собирался, поскольку, по его словам, любил сразу двух женщин.

Тогда Дарья поняла, что только она может разорвать эту токсичную связь. Актриса взяла себя в руки и ушла от Николаева, после чего впала в депрессию, справиться с которой ей помогла дочь.