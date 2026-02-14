Токсичная любовь на фоне вересков: психолог объяснила, почему «Грозовой перевал» цепляет поколение, топящее за здоровые отношения

14 февраля в некоторых городах России уже начинают показывать новую экранизацию «Грозового перевала». В мире премьеры стартовали ещё раньше, а до нас картина добралась аккурат ко Дню святого Валентина.

И тут возникает вопрос: серьёзно? В праздник про любовь мы идём смотреть историю про двоих, которые друг друга откровенно уничтожают? Согласитесь, в эпоху здоровых отношений, осознанности и бережного общения Хитклифф и Кэтрин – максимально странные кумиры.

Но почему-то именно такие герои до сих пор будоражат кровь. Чем они цепляют? И зачем современному зрителю смотреть на токсичную страсть, когда вокруг столько правильных примеров любви?

Мы решили разобраться в этом феномене и поговорили с семейным психологом Натальей Наумовой.

Почему нас тянет к «плохим» героям

Если кратко, то зачастую мы запрещаем себе злиться, быть эгоистичными, поступать нелогично. А Хитклифф живёт так, как нам иногда хочется, но нельзя. Вот он и становится магнитом.

«В этом герое есть абсолютно все человеческие проявления. Если человек что-то в себе запрещает и ведёт себя искусственно, у него возникает повышенный интерес к тому, кто эти части себе разрешает.

Это может вызывать осуждение, но при этом приковывать к экрану. Именно поэтому такие сюжеты собирают столько зрителей», – отмечает Наумова.

Важно не запрещать, а понимать

Проблема не в том, что нас тянет к Хитклиффам. Проблема в том, что мы не знаем, что делать со своими собственными «тёмными» сторонами, которые в этих героях отражаются.

Мы их пугаемся, прячем поглубже, делаем вид, что их нет. А они всё равно вылезают – хотя бы в интересе к разрушительным сюжетам на экране.

«Важно не запрещать свои части, а видеть их, учитывать и работать с ними. Не подавлять, а перестраивать. Главное – понять: между людьми есть разница, и это нормально. Кто-то устроен иначе, и это не делает его плохим», – объясняет специалист.

Когда внутренний Хитклифф мешает жить

Осознавать свои «неправильные» стороны полезно, но отпускать их в свободное плавание в реальной жизни – совсем другая история. Одно дело – посмотреть фильм про разрушительную страсть и выдохнуть. Другое – когда такие модели начинают просачиваться в собственные отношения, ломая их.

«Если человек не вписывается в контекст и ведёт себя разрушительно для себя и других, важно не прятать это поглубже, а обратиться к психологу. Лучше понять себя и принять все свои части, потому что они все важны и нужны. Просто иногда им нужен правильный выход», – заключает психолог.

Получается, что наш интерес к химии актеров «Грозового перевала» – это не тяга к токсичности, а встреча с самими собой. Вопрос только в том, готовы ли мы после этой встречи что-то менять или просто возвращаемся к попкорну.