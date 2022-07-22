Пока многие звезды шоу-бизнеса жалуются на небольшую пенсию от государства, домработница Киркорова Люся считает, что не надо отказываться от подработок. Женщина призналась, что охотно соглашается на участие в телепрограммах, за съемки в которых ей доплачивают. Тем не менее, по словам Люси, ток-шоу себя не окупают. Домработница Киркорова не стала молчать о заработках. Так, например, за участие в одном из последних выпусков подобной передачи около месяца назад она до сих пор не получила деньги. Да и на внушительные гонорары рассчитывать Люся не может.

«Большие суммы требуют наши артисты», — объяснила женщина в беседе с порталом PROZVEZD .

Однако за счет этих доходов Люсе удается жить не только на одну пенсию. Она у нее, кстати, довольно небольшая — порядка 20 тысяч рублей. Женщина мечтает о ежемесячных 50 тысячах, к тому же несколько лет в молодости она отработала на «вредном» предприятии в Подольске. Несмотря на скромный достаток, Люся наотрез отказывается идти за финансовой помощью к Киркорову.