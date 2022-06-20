Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ток-шоу аукнулись: правда о 82-летней Светличной вышла наружу

Ток-шоу аукнулись: правда о 82-летней Светличной вышла наружу

20 июня 2022 13:00
Ток-шоу аукнулись: правда о 82-летней Светличной вышла наружу

В отсутствие новых телепроектов актриса занялась ремонтом.

За последние несколько месяцев о состоянии 82-летней Светланы Светличной появилось немало слухов. Ранее артистка была завсегдатаем разных ток-шоу, где обсуждала как свою личную жизнь, так и скандалы коллег. Но теперь она живет затворницей. Родственники Светличной уверяют, что с актрисой все в порядке. Правда, пока она осталась без средств, которые ей платили за участие в телешоу.

«Ток-шоу почти нет, никто сплетни не знает», — рассказала внучка артистки Мария для портала PROZVEZD.

Светличная теперь может рассчитывать только на пенсию: ежемесячно со всеми надбавками она получает около 50 тысяч рублей. Тем не менее этих денег хватает, чтобы заниматься ремонтом. До недавнего времени актриса жила в Ясенево напротив парка, но затем переехала в Сокольники, чтобы быть поближе к семье. Светличная пока увлечена планированием интерьера: она развешивает картины, фотографии и цветы. Кроме того, каждый день у нее бывает помощница, приглядывающая за звездой.

Тарасова заткнула закатившую истерику из-за Олимпиады Трусову: хватило 5 слов

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Related video