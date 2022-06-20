Ток-шоу аукнулись: правда о 82-летней Светличной вышла наружу

За последние несколько месяцев о состоянии 82-летней Светланы Светличной появилось немало слухов. Ранее артистка была завсегдатаем разных ток-шоу, где обсуждала как свою личную жизнь, так и скандалы коллег. Но теперь она живет затворницей. Родственники Светличной уверяют, что с актрисой все в порядке. Правда, пока она осталась без средств, которые ей платили за участие в телешоу.

«Ток-шоу почти нет, никто сплетни не знает», — рассказала внучка артистки Мария для портала PROZVEZD .

Светличная теперь может рассчитывать только на пенсию: ежемесячно со всеми надбавками она получает около 50 тысяч рублей. Тем не менее этих денег хватает, чтобы заниматься ремонтом. До недавнего времени актриса жила в Ясенево напротив парка, но затем переехала в Сокольники, чтобы быть поближе к семье. Светличная пока увлечена планированием интерьера: она развешивает картины, фотографии и цветы. Кроме того, каждый день у нее бывает помощница, приглядывающая за звездой.

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