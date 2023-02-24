Тогда и сейчас: сравните, как с годами изменилась Догилева (фото)

Звезда «Покровских ворот», лауреат «Кинотавра» за роль в «Афганском изломе» Татьяна Догилева всегда знала, что хочет стать актрисой. Но в профильный вуз она поступила только с пятого раза — педагогам не нравился дефект речи. Актрисе пришлось пройти через болезненную операцию и вырезать часть десны — так начался ее путь к славе.

В ГИТИСе у Догилевой начался роман с однокурсником Юрием Стояновым, но отношения прекратились. Как вспоминает сама актриса, они мешали работе.

Артистку позвали в Ленком, где она блистала в «Жестоких играх» и «Моих надеждах». Заработав репутацию в театре, она вернулась к кинематографу. Светлана Попова в «Покровских воротах» и Жанна Капустина в «Нежданно-негаданно» — Догилевой было близко амплуа романтических героинь.

В начале 1990-х состояние ее брата Владимира, инвалида с детства, ухудшилось, умер отец актрисы. Горе толкнуло ее в объятия спиртного. Из-за злоупотребления алкоголем она даже не смогла провести «Кинотавр».

Ходили слухи, что ее тогдашний супруг Михаил Мишин поколачивал ее за пагубную привычку. Догилевой удалось взять себя в руки и преодолеть зависимость. В последние годы актриса заметно располнела, но продолжает сниматься. Ее можно увидеть в новой картине «Квартета И» под названием «О чем говорят мужчины. Продолжение» и в сериале «Вампиры средней полосы».