Тодоренко осталась не у дел: раскрыты имена судей в заменившем «Маску» шоу

Регина Тодоренко не примет участие в шоу «Аватар» в качестве члена жюри. Новый проект станет более современной версией знаменитой программы «Маска».

Главное отличие «Аватара» от «Маски» заключается в использовании передовых технологии. Так, популярные артисты будут скрываться теперь не в эффектных костюмах ручной работы, а за цифровыми масками. Суть проекта останется той же: членам жюри необходимо угадать знаменитость лишь по голосу и манере исполнения.

Экспертами, как пишет портал «Вокруг ТВ », в новом проекте станут пять знаменитостей. Это Сергей Лазарев, Ида Галич, Марк Тишман, а также Тимур Батрутдинов, который сначала был участником «Маски», а после оказался в кресле члена жюри. Пятого же артиста продюсеры проекта предпочли скрыть, однако известно, что это будет одна из главных звезд отечественной эстрады. Как предполагают поклонники, ей, например, может стать Филипп Киркоров.

Регина Тодоренко при этом не примет участие в шоу. Не так давно артистка во второй раз стала мамой, поэтому, как уверены поклонники, могла и сама отказаться от работы в проекте, съемки которого уже идут полным ходом.