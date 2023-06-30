Тодоренко ей в подметки не годится: фото бывшей Топалова вызвало переполох

В нулевых от Влада Топалова сходили с ума многие. Но певец не смотрел в сторону обыкновенных девушек, а выбирал тех, у кого есть имя и статус.

В 2015 году Топалов женился на Ксении Данилиной, наследнице крупного ателье. Но пару хватило всего на два года. Причину развода прессе не назвала ни одна из сторон, сославшись на банальное «не сошлись характерами».

Ксении это расставание пошло только на пользу. Данилина прибегала к услугам косметологов и хирургов, и они удачно поработали над ее внешностью. Девушка заметно преобразилась и превратилась в роковую леди с пухлыми губами и проникновенным взглядом. Она построила успешную карьеру дизайнера и ни в чем себе не отказывает. О личной жизни Ксения упорно молчит.

А вот нынешняя супруга Топалова Регина Тодоренко не может похвастаться роскошной внешностью. За последние годы ведущая сильно сдала и превратилась в неухоженную морщинистую домохозяйку. Также Регина похудела и стала выглядеть изможденной.

Пользователи сети сделали вывод, что Тодоренко в подметки не годится своей предшественнице. Многие предположили, что ей тоже надо развестись, пока она совсем не усохла.