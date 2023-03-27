Точный тест всего за 2 вопроса определит, что вы за человек

С давних времен дверь была одним из сакральных символом. Неудивительно, что ей приписывали магические свойства, связанные с переходом из одной реальности в другую. Существует множество поверий, связанных с дверью, как правило, предвещающих нечто недоброе. Например, считалось, что если входная дверь распахнулась сама по себе, это сулит хозяевам дома беду или смерть. А дверь, сорвавшаяся с петель, могла быть предвестницей пожара в доме. Если на пороге никого нет, и, тем не менее, явственно слышится стук, значит, в жилище хочет проникнуть нечистая сила - в этом были уверены наши предки. Открывать дверь в этом случае нельзя, чтобы не навлечь несчастья. Правда, в некоторых случаях такой стук может быть истолкован и в позитивном ключе. Например, как предвестник беременности и появления нового члена семьи. Сильно хлопать дверью в старину было строго запрещено - считалось, что это может обидеть домового, лишиться его покровительства и тем самым открыть дом для бедности, неудачи, болезней.

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