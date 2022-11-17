Точный тест: в чем заключается ваш главный недостаток?

В общении с окружающими мы, как правило, стараемся показать себя с самой выгодной стороны - демонстрируем своего рода аватарку, тщательно отредактированную и скрывающую наши недостатки. Последних мы стыдимся, прячем их и надеемся, что никто не разглядит их за “парадным портретом”. Однако, по мнению психологов, такое отношение к своим особенностям лишает нас возможности быть собой. Ведь, если задуматься, мы ценим в друзьях, близких, коллегах искренность и честность, но порой забываем о том, что не до конца честны с самими собой. Однако важно помнить о том, что честность не подразумевает под собой грубость - “быть самим собой” не означает “обижать окружающих”. Да, вероятно, если человек будет вести себя открыто, не стараясь скрыть от чужих глаз свои недостатки, его могут раскритиковать. Но, по словам специалистов, необходимо научиться воспринимать критику так же спокойно, как свои минусы, работать над ними, а главное, избавиться от чувства стыда.

Как вы относитесь к своим минусам? Хотите узнать, какой же из них самый главный? Тогда скорее пройдите наш тест. Он расскажет, над чем в своем характере вам необходимо поработать.