Точный тест: узнайте, как долго бы продлился ваш брак

В детстве мы читаем сказки о любви, в более взрослом возрасте смотрим ромкомы. Объединяет их одно - эти истории неизменно завершаются свадьбой, и подразумевается, что торжественное событие является началом долгой и счастливой совместной жизни молодоженов. В жизни, к сожалению, не все пары могут похвастаться продолжительностью семейных отношений - кому-то хватает нескольких месяцев брака, чтобы понять, что рядом с ним совсем не тот человек. Кстати, психологи утверждают, что понять, насколько крепким будет романтический союз, можно еще на этапе подготовки к свадьбе. Считается, что вероятность провести вместе всю оставшуюся жизнь в любви и согласии есть у пар, в которых оба готовы пойти на компромиссы, которые принимают все решения сообща и без конфликтов. Также специалисты отмечают, что все шансы на крепкий брак имеют молодожены, для которых мнение второй половинки по личным вопросам важнее мнения родственников - мамы, папы, бабушки и т.д.

А насколько продолжительным и прочным был бы ваш союз? Пройдите наш тест - планы на свадебную церемонию подскажут, готовы ли вы к длительной семейной жизни.