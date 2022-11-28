Точный тест: узнайте, к какому типу личности вы относитесь

Впервые такие понятия как “экстраверсия” и “интроверсия” ввел в обиход швейцарский психиатр Карл Густав Юнг. Под ними подразумевались два типа личности, противоположных друг другу, словно располагающихся в диаметрально разных плоскостях. Как формируется тип личности и возможно ли найти предпосылки к нему еще в детском возрасте? Ответы на эти вопросы пытаются найти современные ученые. Например, исследователи из Университета Мэриленда на протяжении нескольких десятилетий наблюдали за психологическим развитием 165 человек. Первые наблюдения были сделаны в возрасте четырнадцати месяцев - ученые отмечали, как малыши реагируют на появление незнакомых людей и вещей. В дальнейшем исследователи встретились с участниками, когда тем было 15 лет, чтобы провести тест и проверить их восприимчивость к собственным ошибкам, и в 26 лет, чтобы узнать, как респонденты реализовались в жизни. Выяснилось, что люди, которые в младенчестве воспринимали все новое с опасением, а в юности сильно переживали из-за допущенных ошибок, выросли интровертами.

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