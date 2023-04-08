Точный тест: на сколько лет вы выглядите?

Возраст, казалось бы, является одной из очевидных величин в человеческой жизни. Есть документы, подтверждающие, сколько нам лет, но все равно многие люди никак не могут принять “свои года, свое богатство”. Стремление быть моложе, особенно если оно приобретает навязчивые формы, ученые назвали синдромом Дориана Грея. Кто не помнит историю о привлекательном юноше, который каким-то таинственным образом заставил стареть вместо себя портрет? Каждый, кто знаком с литературным первоисточником Оскара Уайльда или одной из экранизаций, помнит, что желание вечной молодости привело Дориана к трагедии и стало причиной бед для окружающих. Обмануть время невозможно, расплата за попытку это сделать сурово карается. Психологи утверждают - превратившись в идею-фикс, желание казаться моложе своего возраста способно причинить страдания не только литературным и киноперсонажам, но и реальным людям. Несчастные, страдающие синдромом Дориана Грея, не получают столько удовольствия от жизни, как могли бы, впадают в депрессию и тонут в негативе, завидуя тем, кто моложе.

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