Точный тест: кем вы были в прошлой жизни

Вера в реинкарнацию присуща представителям многих мировых культур. Несмотря на то, что большинство ученых крайне скептически относятся к мысли о том, что душа человека способна после смерти одного тела перемещаться в другое, в мире зафиксировано множество случаев, когда люди могли подробно описать свою предыдущую жизнь и предоставить доказательства. В рейтинги самых известных случаев реинкарнации неизменно попадает история индийской девочки Шанти Деви. Начиная с трехлетнего возраста Шанти постоянно твердила, что у нее есть муж и дети. Родители девочки, к слову, люди далеко не бедные, считали, что всему виной богатое воображение ребенка. Однако чем старше становилась Шанти, тем подробнее становились ее рассказы. Она заявила, что ее зовут Лудже, она была замужем за мужчиной по имени Кадернат, а ее родной город - Мутра. Когда родители решили проверить информацию и отправились по адресу, точно названному дочкой, оказалось, что в Мутре действительно жила такая женщина. Она скончалась во время родов за год до того, как родилась Шанти, в 1925 году.

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