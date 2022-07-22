Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу

Скоро исполнится 2 года с того момента, как Михаил Ефремов отбывает срок в колонии за аварию со своим участием. Летом 2020 года произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один человек скончался. Виновником ДТП был признан актер.

Его адвокаты уже неоднократно пытались снизить назначенный Ефремову срок — 7,5 лет в колонии. Но суд отклонял все апелляции. На днях стал известен точный день, когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу. По данным «Комсомольской правды », учитывая, что артист провел больше трех месяцев под домашним арестом и в СИЗО, освободиться он может уже 30 декабря 2027 года. Однако есть и другие варианты развития событий.

Так, Ефремов может претендовать и на условно-досрочное освобождение. По закону в таком случае он должен провести за решеткой треть срока. А значит, вернуться к родным артист сможет уже в середине следующего года. Правда, пока юристы не подавали подобное прошение от имени актера. По их словам, он не верит в успех.