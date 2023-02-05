Точно затмит звездного отца: как живет и выглядит сын Децла

Внезапная смерть рэпера Дэцла стала настоящим ударом для его поклонников, но самое сильное потрясение пережил его сын. Он рано остался без отца, и уже в 14 лет родные бабушка и дедушка отобрали у него все наследство.

Юный Антоний остался без средств к существованию, которые должны были покрывать все затраты на квартиру и школу. Кроме того, мальчик планировал развивать свою музыкальную карьеру, и для этого ему нужны были немалые вложения.

Но родители знаменитого рэп исполнителя лишили внука этой возможности.

Несмотря ни на что, молодой человек не забыл про свою цель и выпустил свой дебютный клип на трек «Dzen». Поклонники начинающего исполнителя поддержали и достаточно высоко оценили его творчество. При этом нельзя не заметить, как за эти годы изменился Антоний. Он подрос и сменил свою прическу, благодаря чему стал выглядеть и вести себя более уверенно.