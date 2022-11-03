Точно ведьма: вы обомлеете при виде «постаревшей» Глории из «Дикого ангела»

Габриела Сари стала известна уже в юности: популярный сериал «Дикий ангел» был одной из ее первых кинолент. Проект прославил артистку на всю жизнь и помог ей завоевать сердца преданных поклонников, которые следят за ней и спустя годы. При этом фанаты отмечают не только успешную карьеру артистки, но и ее красоту.

Как признаются пользователи Сети, Габриела практически не изменилась за 22 года с выхода шоу. Она все так же молодо выглядит, будто только что вышла со съемочной площадки «Дикого ангела». Добавляет пикантности еще и тот факт, что артистка активно скрывает свой возраст. Неизвестно, в каком именно году она родилась, но большая часть поклонников склоняется к трем вариантам: 1976, 1978 или 1980 год.

О своей жизни артистка рассказывает в социальных сетях. Она регулярно делится весьма откровенными снимками, которые собирают сотни комплиментов от поклонников со всего мира.