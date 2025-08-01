«Точно так же, как “Темный рыцарь” Нолана»: Дауни-младший останется в MCU даже после новых "Мстителей" — объясняем, почему это даже к лучшему

Боссы Marvel якобы хотят, чтобы Роберт Дауни-младший продолжил сниматься в новых фильмах киновселенной даже после «Мстители: Секретные войны», в которых Доктора Дума, по идее, должны победить раз и навсегда. На этом фоне, даже поклонники MCU начали заламывать руки —ведь вместо обещанной полной перезагрузки получим все те же лица. Но кинокритик Оксана Агапова в беседе с «Киноафишей» призвала зрителей не поднимать панику.

«Говорить о кризисе Marvel я бы не стала», — заявила эксперт, объясняя это тем, что глобальный кризис в супергероике тянется давно, но сейчас он просто входит в новую фазу.

По словам Агаповой, в жанре за последнее время уже появились классные проекты — «Громовержцы», новый «Супермен», «Фантастическая четверка», которые дают надежду на свежий взгляд и уровень фан-сервиса, соответствующий ожиданиям зрителей.

Более того, особенно символично, что Роберт Дауни возвращается именно сейчас — после долгой борьбы с зависимостями и уже заслуженного Оскара. Он такой себе патриарх супергеройского кино, тот, кто в своё время полностью перезапустил жанр своим Железным Человеком. У артиста — своя особая роль и вес в истории MCU.

«Именно “Железный человек” стал перерождением супергеройского кино, точно так же как это сделал и “Темный рыцарь” Кристофера Нолана. Поэтому вот как раз-таки его возвращение в концептуальном, и логическом смысле может нести больше смыслов, чем возвращение кого бы то ни было другого».

Так что пока фанаты с тревогой обсуждают возможное возвращение старой гвардии, не стоит спешить с выводами. Marvel умеет обновляться — пусть и с оглядкой на проверенных героев. А возвращение Дауни — не признак слабости, а напоминание о том, кто в своё время взял жанр за рога и изменил правила игры.

Ранее мы писали: Спасибо пройдохе Локи: Железный человек Дауни-младшего все-таки может вернуться в будущих «Мстителях»