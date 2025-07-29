«Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм

Критики оказались с ними полностью солидарны. Что пошло не так — рассказываем.

Трилогия Ренсома Риггза «Дом странных детей» два года не покидала списков бестселлеров и буквально умоляла о киноадаптации. Голливуд, конечно, не устоял — а за дело взялся сам Тим Бертон.

Казалось бы, союз мечты: странные дети и король готической эстетики. Но вместо волшебства зрители получили... что-то невнятное. Фанаты в растерянности, критики — в разочаровании.

Немного о фильме — или что там вообще происходит

В центре сюжета — Джейкоб, обычный подросток, который после смерти деда отправляется искать таинственный приют. Там живут дети с не совсем обычными способностями — немного странные, но довольно крутые ребята. Их преследуют злобные создания, и на этом строится основное действие фильма.

Звучит вкусно и в духе Тима Бертона, но из-за серьезных расхождений с книгой зрители и преданные поклонники оказались не в восторге.

Да, в сюжете присутствуют моменты, призванные нагонять побольше страху и зрелищности, но выглядит это так безвкусно, что хочется задать вопрос: "а это точно снимал Бертон?!". Всего чересчур, — негодуют пользователи КП.

Тим Бертон попытался уместить сюжет целой трилогии в один фильм, и в результате развязка вышла сумбурной, диалоги — порой скомканными, а хаос событий оставлял в полном недоумении.

Критики и зрители в едином порыве разочарования

Фильм после выхода получил среднюю оценку критиков — всего 5,9 из 10. Бертона обвинили в штампах: кажется, его фирменные приемы стали уже слишком предсказуемыми и поднадоели публике. А из-за пренебрежения базовыми законами драматургии полноценной истории так и не получилось, — резюмировали рецензенты.

На «Кинопоиске» фильм держит рейтинг 6,9 — российской публике он пришелся по душе чуть больше. Но среди отзывов полно разъяренных поклонников книги, которые не смогли простить многочисленные отступления от оригинала.

«Дом странных детей» вызывает споры, но экранизации все же могут быть достойными. Недавно вышел первый трейлер «Проекта "Аве Мария"» с Райаном Гослингом, и поклонники книги уже называют его одной из лучших адаптаций последних лет.