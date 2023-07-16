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Точно сама рожала? Жена Прилучного впервые показала живот после родов, и это удивительное зрелище

16 июля 2023 07:00
Точно сама рожала? Жена Прилучного впервые показала живот после родов, и это удивительное зрелище

Звезда в прекрасной форме.

Зепюр Брутян впервые стала мамой всего несколько месяцев назад, но уже активно занимается спортом. Регулярные тренировки дают поразительный результат: поклонники стройной актрисы отказываются верить своим глазам.

В социальных сетях молодая жена Павла Прилучного опубликовала кадры, на которых впервые после родов обнажила свой живот. От такого зрелища фанаты пришли в восторг. Точеным формам новоиспеченной мамочки можно только позавидовать.

Некоторые даже усомнились в том, что актриса сама родила сына Микаэля. Однако те, кто пристально следит за жизнью 27-летней артистки, знают, что та точно не прибегала к услугам суррогатного материнства.

Брутян не скрывала свою беременность от широкой общественности. Знаменитость часто оставляла в личном микроблоге снимки, на которых виден ее заметно округлившийся живот.

Точно сама рожала? Жена Прилучного впервые показала живот после родов, и это удивительное зрелище
Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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