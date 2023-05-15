Точно Пегова родила? Дочь актрисы вызвала массу подозрений, и вот почему
Наследница артистки выиграла в генетическую лотерею.
Ирина Пегова вырастила красавицу-дочь, которую родила в браке с Дмитрием Орловым. Татьяне исполнилось уже 17 лет, и ее внешность не дает покоя многим интернет-пользователям.
Актриса старается как можно больше времени проводить вместе с наследницей. Они любят путешествовать вместе и бывать на разных мероприятиях. Свою дочь звезда экрана не скрывает и периодически публикует ее фотографии в социальных сетях.
Между тем поклонников знаменитости при виде ее наследницы одолевают смутные сомнения. Девушка так непохожа на родительницу, что у многих возникает вопрос, а точно ли ее родила Пегова. Впрочем, в Сети решили: тот факт, что Татьяна не пошла в мать, лишь играет ей на руку.
«Какие они разные», «Милая девушка, похожа на папу», «Вся в отца, а он еще тот красавец», «Пегова полная и не очень красивая. А дочка нормальная. В папу она», — подытожили интернет-пользователи.