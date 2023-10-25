Точно не знаете, кто скрывался за образом Деда Мороза в советской сказке: речь про известного актера

Киносказка Александра Роу «Морозко» сразу полюбилась зрителям. Особенно многих впечатлил статный Дед Мороз, которого воплотил довольно известный артист.

Довольно часто за актерами закрепляется какое-то одно ампула. Но Александр Хвыля был редким исключением из этого правила. Знаменитости легко давались самые разные герои. Но, примерив однажды на себя амплуа доброго зимнего волшебника, он уже не смог от него отказаться.

После выхода ленты к звезде обратились с просьбой, которую он принял с радостью. Хвыле предложили играть Деда Мороза на кремлевской елке. Работа с ним складывалась непросто. Тогда Александру Леопольдовичу было уже за 60 лет, он часто ворчал и не всегда мог справиться с микрофоном.

И тем не менее свою непростую задачу выполнял на отлично. До сих именно его большинство россиян считают самым настоящим Дедом Морозом.