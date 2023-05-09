Точно не во вкусе россиянок: как выглядит самый завидный жених Южной Кореи

Актер и певец Пак Хен Шик считается одной из главных знаменитостей Южной Кореи. За годы творчества он успел завоевать сердца не только своих соотечественниц, но и фанаток по всему миру, и давно признан одним из главных женихов среди знаменитостей, ведь так и не встретил свою избранницу.

Так, Пак прославился в 2009 году, став участником группы ZE: A. Коллектив мгновенно захватил чарты, а спустя несколько лет он начал сниматься в местных сериалах. Таким образом, артист становился все популярнее и популярнее, а любовь его поклонников не пропала, даже когда артист в течение года служил в армии.

При этом, несмотря на миллионы комплиментов, далеко не все остаются в восторге от внешности Пака. Как отмечают пользовательницы Сети, артист выглядит чрезмерно слащавым. И такого мнения, как оказалось, придерживаются, например, россиянки, которые отдают предпочтение более мужественным знаменитостям.