Точно не в мать: дочь звезды «Особенностей национальной рыбалки» поражает красотой

В комедии «Особенности национальной рыбалки» снялись яркие и харизматичные актеры. В одной из ролей засветилась Ольга Самошина — ее героиня была заперта в дачном туалете горе-прокурором и по совместительству ее ухажером. Актрисе было отведено мало экранного времени, но зрители точно запомнили эту дородную колоритную женщину.

Самошина известна как исполнительница второстепенных ролей. Ей часто доводилось играть тетушек, нянь и бабушек. Так, в мистическом сериале «Черный ворон» Ольга Борисовна перевоплотилась в добродушную домработницу Клаву.

Актриса уже давно в браке с коллегой Константином Воробьевым. Он известен по сериалам «Каменская», «Агент национальной безопасности», «Тихий Дон» и по другим проектам.

Дочь Самошиной и Воробьева Полина тоже снимается в кино. Она выросла настоящей красавицей: миловидное лицо, очаровательная улыбка, шикарные волосы. Актриса выиграла в генетическую лотерею, ведь она ничуть не похожа на свою тучную и простоватую мать.