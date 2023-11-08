Точно не таким представляли: этот лысый актер уже много лет озвучивает коня Юлия в «Трех богатырях»

Впервые зрители познакомились с миром трех богатырей в 2004 году, когда на экраны вышел мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей». Публика осталась в восторге от остроумной картины, но больше всего фанатам понравился конь Юлий. В итоге герой появлялся во всех частях франшизы, но мало кто из поклонников догадывался, какой актер подарил ему свой голос.

Как оказалось, уже с первой части за коня Юлия говорит Дмитрий Высоцкий. Прославленный артист, для которого франшиза стала единственным опытом дубляжа, заметно отличается от своего героя: он отказался от волос и носит короткую щетину.

При этом фанаты уверены, что Высоцкий прекрасно справляется со своей задачей. Кроме многочисленных комплиментов именно ему в 2017 году досталась премия анимации «Мультимир» как лучшему герою анимационного фильма. А три года назад в прокат вышла сольная картина о приключениях Юлия, вновь доказавшая любовь миллионов фанатов.