Точно не родной? Глазам не поверите, увидев приемного сына Ролана Быкова (фото)

Ролан Быков так и не обзавелся собственными детьми. Несмотря на это, он был прекрасным отцом. Режиссер преодолел немало трудностей, чтобы добиться возможности воспитывать ребенка любимой женщины.

Народный артист слыл тем еще ловеласом, но все изменилось после его встречи с Еленой Санаевой. Актер влюбился в коллегу, которая была младше на 13 лет, и тут же за ней приударил.

Родители артистки яростно противились этому, приговаривая: «Связался черт с младенцем». Они были уверены, что Быков повстречается и бросит их дочь, но сделать ничего не могли. Возлюбленные поженились.

Этот брак не стал для Санаевой первым. Ранее она была замужем за инженером Владимиром Конузиным, которому родила сына Павла. Актриса хотела воспитывать наследника с новым мужем, но ее мать воспротивилась этому и не отдала ей ребенка.

Впоследствии Павел Санаев изложил непростую историю своего детства в книге «Похороните меня за плинтусом». В итоге он все же смог воссоединиться с матерью и отчимом, о котором всегда вспоминает с большой теплотой и любовью.

Между тем поклонники с удивлением отмечают, что Санаев невероятно похож на Быкова. Многие даже отказываются верить тому, что писатель не приходится ныне покойному артисту родным сыном.