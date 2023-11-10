Точно не думали, что готов пойти на такое: этой известной актрисе Рязанов запятнал репутацию

Людмила Максакова в «Вокзале для двоих» не снималась, но серьезно пострадала от действий Эльдара Рязанова. Долгое время режиссер молчал о том, какие люди были прообразами главных героев, которых воплотили на экране Людмила Гурченко и Олег Басилашвили.

Оказалось, прообразы есть. Во всяком случае, по версии Эльдара Рязанова. Ради успеха кино в прокате создатели рассказали прессе, что вдохновила режиссера жуткая история с Микаэлом Таривердиевым. Дескать, он пустил за руль свою музу Людмилу Максакову, пара катила по Москве, и по вине Максаковой случилась жуткая авария.

Композитор «прикрыл» спутницу и угодил в уголовное разбирательство, закончившееся реальным сроком в два года за то, что якобы сбил пешехода, хотя это было не так. История больно ударила по репутации Максаковой, но она молчать не стала.