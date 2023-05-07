Точно из детского дома? Вас поразит, как сильно приемная дочь похожа на Эмина

Эмин Агаларов успел стать многодетным отцом. У популярного артиста подрастают два сына и две дочери, одна из которых ему не родная.

Бывшая жена музыканта Лейла Алиева удочерила девочку по имени Амина. В 2017 году певец стал для нее приемным отцом. Агаларов души не чает в наследнице, которой в апреле этого года исполнилось уже девять лет.

Исполнитель не скрывает приемную дочь от поклонников и делится ее снимками в своих социальных сетях. Между тем фанаты не верят, что Амина действительно попала в семью из детского дома. Интернет-пользователи удивляются тому, что девочка растет копией азербайджанского певца — у них одинаковый цвет волос и глаз, а также похожие черты лица.