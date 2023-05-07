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Точно из детского дома? Вас поразит, как сильно приемная дочь похожа на Эмина

7 мая 2023 14:30
Точно из детского дома? Вас поразит, как сильно приемная дочь похожа на Эмина

Удивительное сходство трудно не заметить.

Эмин Агаларов успел стать многодетным отцом. У популярного артиста подрастают два сына и две дочери, одна из которых ему не родная.

Бывшая жена музыканта Лейла Алиева удочерила девочку по имени Амина. В 2017 году певец стал для нее приемным отцом. Агаларов души не чает в наследнице, которой в апреле этого года исполнилось уже девять лет.

Исполнитель не скрывает приемную дочь от поклонников и делится ее снимками в своих социальных сетях. Между тем фанаты не верят, что Амина действительно попала в семью из детского дома. Интернет-пользователи удивляются тому, что девочка растет копией азербайджанского певца — у них одинаковый цвет волос и глаз, а также похожие черты лица.

Точно из детского дома? Вас поразит, как сильно приемная дочь похожа на Эмина

«Амина похожа на вас. Это чудо даровано Всевышним», «Папина дочка. Подбородки одинаковые», «Растет восточная красавица», — пишут восторженные фолловеры в Сети.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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