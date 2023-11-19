Точно дразнили в школе: Александрова не просто так скрывает настоящую фамилию

Среди звезд российского шоу-бизнеса и кинематографа принято прятаться под ненастоящими именами и фамилиями. Творческие псевдонимы берут по разным причинам.

Одним хочется, чтобы их имя было более благозвучным и запоминающимся. А другие мечтают покончить с прошлым, в котором они еще не стали богатыми и знаменитыми и были вынуждены терпеть едкие насмешки со стороны окружающих. Кажется, к числу вторых относится и Марина Александрова.

Сегодня яркая брюнетка — одна из самых востребованных киноактрис. Проекты с ее участием один за другим выходят на большие экраны. Между тем звезда скрывает, какую фамилию носила до того, как начать свою карьеру.

И держит ее артистка в тайне не просто так. Наверняка Александрову постоянно дразнили в школе. А все потому, что красивой настоящую фамилию матери двоих детей никак не назовешь.

Пупенина — именно это записано в паспорте лицедейки. Долго искать замену не пришлось. В качестве сценического псевдонима Марина взяла фамилию своей бабушки, о чем вряд ли пожалела.