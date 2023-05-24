Точно четверых родила? Фигуре Екатерины Климовой позавидует каждая россиянка

Звезда картины «Мы из будущего» Екатерина Климова не перестает поражать поклонников своим внешним видом. В свои 45 лет актриса выглядит как юная девушка, что взывает и зависть, и восхищение. А ведь Климова, на секунду, является матерью четверых детей.

Секрет образцовой фигуры Екатерины прост и сложен одновременно — тренировки по пилатесу, диета и посещение сауны. Это доступно каждому, однако не всем хватает силы воли держать себя в узде 24 на 7. Но это не про Климову, самодисциплина которой не дает сбоев.

Актриса уделяет много времени тренировкам и часто делится снимками из спортзала. Екатерина занимается с разными тренажерами для растяжки под пристальным наблюдением наставника.

«Тоненькая, как тростиночка», «Какой же это труд», «Эстетика для глаз», «Красота требует работы», «В такой прекрасной форме, как девочка», — пишут восхищенные подписчики под постами Климовой.

Однако находятся и скептики. Они не верят, что в 45 лет и после четырех родов можно выглядеть так роскошно. Это наводит на мысли об операциях или о том, что Климова не сама родила своих детей.