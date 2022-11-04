Точная копия звезды Голливуда: не поверите глазам, увидев Мстителя из России

Съемки для фильмов Marvel о команде под названием «Мстители» сделали исполнителей ролей супергероев настоящими звездами. И пусть Джереми Реннер, сыгравший в картинах Клинта Бартона, получил не такое признание, как Роберт Дауни-младший или Крис Хемсворт, тем не менее он считается теперь востребованным актером.

А в России, как оказалось, есть и «двойник» Мстителя. По крайней мере, к такому выводу пришли пользователи Сети, сравнив снимки Джереми и российского актера Яна Цапника. По мнению многих, последний выглядит как точная копия звезды Голливуда, только кажется чуть крупнее на экране.

Пару лет назад в Интернете даже появилось забавное видео, на котором с помощью deepfake-технологий лицо Реннера в отрывках фильмов из супергеройской франшизы было заменено на Цапника. И зрители не сразу обнаружили подмену, ведь таким похожим на зарубежного коллегу оказался российский актер. Поклонники посоветовали Яну присмотреться к образу супергероя.