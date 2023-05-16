Точная копия Зудиной: посмотрите, какой красоткой растет внучка Олега Табакова

Павел, сын Марины Зудиной и Олега Табакова, стал отцом три года назад. У актера родилась дочь Мия, которая растет настоящей красавицей.

Марина Зудина часто навещает свою внучку и делится ее снимками в соцсетях. Подписчики кинозвезды так и не могут определить, на кого похожа маленькая Мия. Одни видят в ней черты самого Олега Павловича, другие утверждают, что она копия родного отца. Но большинство сходятся во мнении, что очаровательная Мия очень похожа на юную Зудину.

Вот какие комментарии оставили поклонники звезды фильма «Валентин и Валентина» под ее постом: «Вижу маленькую Зудину», «Она ваша копия, Марина», «Очень похожа на Зудину».

Матерью Мии является актриса Софья Синицына. Она не была замужем за Павлом и недолго состояла с ним в отношениях. По словам Синицыной, свою дочь она назвала в честь аэропорта в Майами, где решила расстаться с Павлом. Несмотря на то, что его отношения с Софьей не сложились, он признал свою дочь, проводит с ней много времени и исправно платит алименты.